أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تحذيرا جديدا إلى إيران، معتبرا أنها تلعب بالنار، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن بلاده لن تبادر بالحرب ولن تستخدم قوتها العسكرية إلا للدفاع عن نفسها.

ولم يستعبد ترامب، في تصريح له الخميس الخيار العسكري في التعامل مع إيران، إذ قال ردا على سؤال حول إمكانية أن يفكر في الخيار العسكري، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، بعد إجراء طهران تجربة إطلاق صاروخ باليستي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، قال ترامب: "إيران تلعب بالنار. وإنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لست هكذا".

في المقابل، قال وزير خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب أبدا لكن يمكننا فقط الاعتماد على وسائلنا في الدفاع". وأضاف ظريف: "لن نستخدم أسلحتنا ضد أي أحد أبدا إلا للدفاع عن النفس. دعونا نرى ما إذا كان أي طرف ممن يشتكون يمكنهم التصريح بالمثل".

وكان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولايتي أكد أن إيران لا تريد إذنا من أي بلد للدفاع عن نفسها، متعهدا بمواصلة الأنشطة الدفاعية بقوة، ردا على التحذير الذي وجهه مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي إلى إيران.