واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال البيت الأبيض إن التوسع أو إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديد "قد لا يساعد في التوصل إلى السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إلى أين سيصل غضب إسرائيل من تشريع قرار منع المستوطنات؟ 1:18

جاء ذلك في بيان ذكر فيه: "في الوقت الذي لا نعتقد فيه أن المستوطنات تقف عائقا بوجه السلام، بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات موجودة لأبعد من حدودها الحالية قد لا يساعد بالتوصل إلى الهدف (السلام)"

وذكر بيان البيت الأبيض: "إدارة ترامب لم تأخذ موقفا رسميا حيال النشاطات الاستيطانية بعد،" مع اللفت إلى أن "الرغبة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير على مدى 50 عاما.."