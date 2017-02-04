دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامية، عدنان العرعور، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن قيام الشيعة بـ"تكفير" الصحابة على خلفية أنهم "لم يقتلوا عمر بن الخطاب،" ارتكبه علي بن أبي طالب.

الذنب الذي كان سبباً لتكفير الصحابة عند الشيعة ارتكبه علي رضي الله عنه أيضا !!https://t.co/wZizQQir4Q — عدنان العرعور (@AdnanAlarour) ٣ فبراير، ٢٠١٧

جاء ذلك وفقا لما نشره العرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث علق على الفيديو المقتطع من برنامج على قناة وصال، قائلا: "الذنب الذي كان سبباً لتكفير الصحابة عند الشيعة ارتكبه علي رضي الله عنه أيضا!"

وذكر العرعور في تسجيله: "علة تكفير الصحابة أنهم لم يقتلوا عمر، فكل من لم يأتمر بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل عمر فهو كافر، وما نجا من هذا إلا أبو لؤلؤة المجوسي، لاحظوا ما العلة في تكفير الصحابة؟ لم يقتلوا عمر، سؤال الآن: هل قتل علي عمر؟ هل قتل الحسن عمر؟ هل قتل الحسين عمر؟ هل قتل العباس عمر؟ إذا كان كل من لا يقتل عمر كافر فهؤلاء مع الصحابة رضوان الله عليهم.."

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