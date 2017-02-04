دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، على تقدير مصر العميق للموقف الإماراتي الداعم لها، وذلك خلال زيارته إلى أبوظبي، حيث التقى بالشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن شكري نقل لشيخ محمد بن زايد رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة. وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري خلال اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد "أشاد بالمواقف المشرفة التي تتخذها الإمارات لدعم مصر ومساندة شعبها تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد، وتقدير مصر قيادة وشعباً للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبو ظبي، والتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الشيخ محــمد بـن زايد أكد خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر وشقيقتها الإمارات، مشيرا في هذا إلى ما تحظى به مصر من احترام وتقدير ومكانة خاصة لدى جموع الشعب الإماراتي، ومؤكداً على تضامن الإمارات الكامل مع مصر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية".

وفي بيان آخر، أعلى أبوزيد أن شكري والشيخ عبدالله بن زايد اتفقا على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل 6 أشهر، مرة علي مستوي وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين. وقال أبوزيد أن شكري أكد خلال اللقاء أن "العلاقات المصرية- الإماراتية تعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية- العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المطرد، أو من حيث التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما".

وأضاف أبوزيد أن وزير خارجية الإمارات "جدد موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، والمؤيِد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو، مؤكدا على أن مصر تعد ركيزةً للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني، وهو ما يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة".