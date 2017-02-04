دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، السبت، تصريحات وزير الخارجية السعودي التي اتهم فيها طهران بنقل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، بـ"المزاعم الجوفاء"، معتبرا أن سببها هو "الهزائم المنكرة" لبلاده في اليمن، على حد قوله.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا لدعم سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا، في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومين من إيران والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضاف قاسمي أن "اسقاطات السعودية وهروبها المتتالي إلى الأمام، لن يغيرا من الحقائق القائمة شيئا والجيش اليمني والقوات الشعبية لا حاجة لهم إلى مساعدات خارجية"، وتابع: "مزاعم الجبير المتكررة والجوفاء فيما يخص إرسال أسلحة إلى اليمن، هي نوع من التخبط الناجم من الهزائم المنكرة والمتتالية للتحالف السعودي في حربه ضد الشعب اليمني الأعزل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ورأى قاسمي أن "إيران دولة قوية في المنطقة، وفي ظل دورها البناء دوما والداعم للاستقرار والرائد في مكافحة الإرهاب، لا حاجة لها للتدخل في شؤون البلدان الإسلامية في المنطقة، وتنصح الجبير وحكام السعودية بتغيير أساليبهم البالية وعديمة الجدوى"، على حد تعبيره.

وقال قاسمي: "على حكام السعودية الواهمين، إن عاجلا أم آجلا، تحمل المسؤولية أمام الرأي العام العالمي إزاء ما ارتكبوه من جرائم مناهضة للإنسانية في اليمن خلال نحو عامين، وتوجيههم التهم هكذا لن يقلل من مسؤوليتهم الدولية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن".