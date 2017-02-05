دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، السبت، أن طائرات من سلاح الجو الملكي قصفت عدة مواقع لتنظيم "داعش" في جنوب سوريا، متوعدا بمواصلة ضرب أهداف التنظيم حتى القضاء عليه.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني دكت، مساء الجمعة، أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة وكان يعود سابقا للجيش السوري".

وأضاف البيان: "قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية"، وتابع: "أسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات".

وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "هذه الضربات الجوية تأتي استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماض حتى القضاء عليها".

وجاء ذلك بعد لقاء بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب. وأضاف البيان أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي أكدا على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري.