3:11

قد يتوارد إلى ذهنك أن قرار ترامب بإعطاء اللاجئين المسيحيين الأفضلية يفرح العراقيين المسيحيين في مخيم الزيّونة، إلا أن سكان المخيم علقوا الصلبان والعلم العراقي على منازلهم المؤقتة، للتشديد على أنهم عراقيين أولاً ومسيحيين ثانياً. ويعتقد البعض بأن من الأنسب العمل لوقف هجرة جميع العراقيين بصرف النظر عن ديانتهم. لذا فإن ترحيب الرئيس الأمريكي باللاجئين المسيحيين من المنطقة يُستقبل ببرود هنا بين أبناء هذا المجتمع الذي يكاد يتلاشى.