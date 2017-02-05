مسيحيو العراق يستقبلون ببرود "أحضان ترامب" الدافئة
مسيحيو العراق يستقبلون ببرود "أحضان ترامب"
الشرق الأوسطآخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
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قد يتوارد إلى ذهنك أن قرار ترامب بإعطاء اللاجئين المسيحيين الأفضلية يفرح العراقيين المسيحيين في مخيم الزيّونة، إلا أن سكان المخيم علقوا الصلبان والعلم العراقي على منازلهم المؤقتة، للتشديد على أنهم عراقيين أولاً ومسيحيين ثانياً. ويعتقد البعض بأن من الأنسب العمل لوقف هجرة جميع العراقيين بصرف النظر عن ديانتهم. لذا فإن ترحيب الرئيس الأمريكي باللاجئين المسيحيين من المنطقة يُستقبل ببرود هنا بين أبناء هذا المجتمع الذي يكاد يتلاشى.
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