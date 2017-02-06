بالصور.. اندلاع حريق هائل في دار الأوبرا الكويتية
اندلاع حريق هائل في دار الأوبرا الكويتية
الشرق الأوسط آخر تحديث يوم الاثنين, 06 فبراير/شباط 2017; 02:55 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا الكويتية،" الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من افتتاح المشروع الثقافي المكلف أكثر من 770 مليون دولار، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق دون تقارير عن وقوع إصابات.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن "خمسة مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه في المبنى وتولت عمليات إخماده حتى السيطرة عليه، واقتصرت أضراره على الماديات. وفي سياق مواز فتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقا لكشف ملابسات الحريق وأسبابه."
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