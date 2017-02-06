دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا الكويتية،" الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من افتتاح المشروع الثقافي المكلف أكثر من 770 مليون دولار، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق دون تقارير عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن "خمسة مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه في المبنى وتولت عمليات إخماده حتى السيطرة عليه، واقتصرت أضراره على الماديات. وفي سياق مواز فتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقا لكشف ملابسات الحريق وأسبابه."