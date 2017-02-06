مستقبل طفل عراقي مصاب ينتظر آفاق “حظر ترامب”
مستقبل طفل عراقي مصاب ينتظر آفاق “حظر ترامب”
الشرق الأوسطآخر تحديث منذ ساعتين.
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الرابع من يناير 2016 كان أول عيد ميلاد لديلبرين محسن، في العراق. وفي لحظة تعرضت غضاريف أنفه اللينة إضافة إلى شفتيه وأغلب وجهه للتلف. اسمه يعني القلب الجريح، وقصة الطفل معقدة. فهو الآن عالق في الولايات المتحدة للعلاج من دون والديه. فرغم حصولهم على موافقة مسبقاً، إلا أن تأشيرات عجيل وفلوزا ألغيت. وبسبب حظر ترامب فإن من المستحيل تقريباً لوالديه من السفر إلى الولايات المتحدة في أي وقت قريب.
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