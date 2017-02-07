دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لرجل دين شيعي "يحرض" فيه على استهداف الكعبة و"تحرير الحجاز" على حد تعبيره.

لا تعجب من #القبض_علي_شخص_حاول_حرق_الكعبه

مادام شيوخهم يحرضونهم علانية على حرقها قربةً إلى الله

"هم العدو فاحذرهم"https://t.co/qhfm5Yal3Y — أ.د عبدالعزيزالفوزان (@Abdulazizfawzan) ٧ فبراير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة للفوزان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث علق على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحته وظروف تسجيله: "لا تعجب من #القبض_علي_شخص_حاول_حرق_الكعبه مادام شيوخهم يحرضونهم علانية على حرقها قربةً إلى الله (هم العدو فاحذرهم)"

وتابع الفوزان قائلا في تغريدة منفصلة: "أمتنا تواجه حربا شاملة وبكل الوسائل.. والحاجة ماسة لاستنهاض الهمم واستنفار كل الطاقات الفاعلة.. ولنحذر من تخوين المخلصين فنثبط هممهم ونحبط جهودهم."

وتأتي تصريحات الفوزان بعد إعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنه في تمام الساعة 10:15 من مساء الإثنين قام أحد الأشخاص، والذي يظهر ابتداءً أنه يعاني من مشكلات نفسية، برش مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة مما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية.

ويشار على أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.