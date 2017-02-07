دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الأزهر توضيحا قال إنه "بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، بعد الجدل الكبير الذي شهده الشارع المصري على خلفية تصريحات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وتنظيم الطلاق الشفوي في مصر.
الأزهر يصدر "بيانا للناس" بعد تصريح السيسي عن الطلاق الشفوي
بيان للأزهر بعد تصريح السيسي عن الطلاق الشفوي
مصر
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
0:53
أصدرت هيئة علماء الأزهر ما وصفته بـ"بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، وحاولت عدم ربط الفتوى بتصريح السيسي عبرالقول إنها تبحث القضية منذ أشهر.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.