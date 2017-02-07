دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الأزهر توضيحا قال إنه "بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، بعد الجدل الكبير الذي شهده الشارع المصري على خلفية تصريحات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وتنظيم الطلاق الشفوي في مصر.