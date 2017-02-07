الأزهر يصدر "بيانا للناس" بعد تصريح السيسي عن الطلاق الشفوي

بيان للأزهر بعد تصريح السيسي عن الطلاق الشفوي

مصر
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
الأزهرعبدالفتاح السيسيفتاوىمصر
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أصدرت هيئة علماء الأزهر ما وصفته بـ"بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، وحاولت عدم ربط الفتوى بتصريح السيسي عبرالقول إنها تبحث القضية منذ أشهر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الأزهر توضيحا قال إنه "بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، بعد الجدل الكبير الذي شهده الشارع المصري على خلفية تصريحات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وتنظيم الطلاق الشفوي في مصر.

الأزهرعبدالفتاح السيسيفتاوىمصر