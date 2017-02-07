نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— سخر قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، من الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"الأحمق الجديد" في البيت الأبيض، وذلك بعد العملية الأمريكية في اليمن بالـ29 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

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جاء ذلك في تسجيل صوتي مدته 11 دقيقة للريمي، جاء بعد عملية أمريكية استهدفت "قياديين بالقاعدة في اليمن،" وفقا لمسؤولين أمريكيين، حيث قال: "الأحمق الجديد في البيت الأبيض تلقى صفعة قوية على وجهه،" زاعما "سقوط عشرات القتلى بصفوف القوة الأمريكية،" المشاركة في العملية.

وقال الريمي في تسجيله: "أيها المسلمون لقد ظهر للعيان مدى المسارعة ممن في قلوبهم مرض في إرضاء اليهود والنصارى ضد المسلمين.. فها هو الحوثي يقدم خدماته للجندي الأمريكي، وها هو الجندي الأمريكي يضحي بنفسه لكسر المنطقة التي استعصت على الحوثي في محاربة أهل السنة، فالحوثي هو ذراعه الجديد الذي يريد أن يضرب به الإسلام والمسلمين في اليمن ولكن هيهات.."

وحول عدد القتلى، قال الريمي: "قتلانا عددهم 14 رجلا و11 طفلا وامرأة تقبلهم الله جميعا في الشهداء،" مؤكدا على أن من بين القتلى ابنة القيادي السابق بالقاعدة، أنور العولقي، وهو ما كشفه شقيق العولقي سابقا عبر تصريح هاتفي مع CNN.