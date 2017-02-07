بيروت، لبنان (CNN) -- قالت تقارير رسمية لبنانية إن بيروت تلقت من الرياض ما يفيد بقرب تعيين سفير جديد للسعودية في لبنان وزيادة رحلات الطيران السعودية إلى جانب إنهاء التحذيرات للسعوديين من السفر إلى لبنان، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس اللبناني، ميشال عون، بوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية، ثامر السبهان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن السبهان أعلم الرئيس اللبناني بـ"تعيين سفير جديد للمملكة وزيادة رحلات شركات الطيران السعودي وعودة السعوديين لتمضية عطلاتهم في لبنان."

وذكرت الوكالة أن السبهان أكد خلال لقائه بالرئيس اللبناني على أن زيارته "تأتي في إطار متابعة البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس عون وخادم الحرمين الشريفين" وأن عون بالمقابل "أكد أنه أعطى توجيهاته للوزراء لاستكمال البحث في كل الترتيبات المتصلة بالنقاط المشتركة بين البلدين."

من جانبها، اكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بالقول إن عون استقبل السبهان وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجمل التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يذكر أن عون كان قد استهل زياراته الخارجية بزيارة الرياض مطلع العام الجاري، في خطوة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين بيروت ودول الخليج بعدما تضررت بشدة بسبب مواقف لبنان الدبلوماسية في عدد من القضايا، إلى جانب الدور القتالي لحزب الله في سوريا إلى جانب نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وما رافقه من تصريحات مناهضة للرياض أطلقها قادة الحزب.