يوم في حياة الطفلة الحلبية بانا بتركيا

يوم في حياة الطفلة الحلبية بانا بتركيا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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2:05

بانا العابد، فتاة في السابعة من عمرها، من شرق حلب.. وقد غردت على تويتر للعالم بأكمله خلال الحصار

أنقرة، تركيا (CNN)-- هربت بانا وعائلتها من حلب إلى تركيا في الفترة التي كان النظام السوري يتقدم في المدينة. شقيق بانا العابد الصغير لا يعرف العالم من دون وجود الحرب، إذ فور وصوله إلى تركيا، ظن أن في "الجنة".

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