أنقرة، تركيا (CNN)-- هربت بانا وعائلتها من حلب إلى تركيا في الفترة التي كان النظام السوري يتقدم في المدينة. شقيق بانا العابد الصغير لا يعرف العالم من دون وجود الحرب، إذ فور وصوله إلى تركيا، ظن أن في "الجنة".