دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بكى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، خلال مشاركته في بالندوة التثقيفية الرابعة والعشرين، التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "مجابهة الإرهاب - إرادة أمة".

وظهرت دموع السيسي أثناء عرض فيلم تسجيلي كانت تتحدث فيه والدة أحد قتلى القوات المسلحة الذين سقطوا في هجوم على كمين "الرفاعي" بالشيخ زويد في سيناء.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها دموع السيسي، فقد سبق وظهر تأثره خلال عدة مناسبات مرتبطة بسقوط قتلى من الجيش والشرطة في عمليات إرهابية أو بالأوضاع الاقتصادية في مصر. وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير العديد من الفيديوهات التي ترصد تأثر السيسي ودموعه، ونعرض مجموعة منها فيما يلي: