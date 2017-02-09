دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الجوي في القبة الحديدية في إسرائيل اعترض، الأربعاء، عدة صواريخ أُطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أطلقت عدة صواريخ باتجاه مدينة إيلات من الأراضي المصرية دون وقوع إصابات أو أضرار. منظومة القبة الحديدية قامت باعتراض الصواريخ (الثلاثة) بنجاح.. بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار."

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ومن سياق آخر، سقطت قذيفة هاون شمال هضبة الجولان أُطلقت من الأراضي السورية ليلة الأربعاء، دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال أدرعي: "ردًّا على انزلاق قذيفة دبابة إلى الأراضي الإسرائيلية، ضرب جيش الدفاع هدفًا واحدًا تابعًا للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية وأصابه."