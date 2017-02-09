أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنه استهدف وقتل القيادي الكبير في تنظيم القاعدة بغارة قرب إدلب في سوريا. وأخبر مسؤول رفيع المستوى في قطاع الدفاع شبكة CNN، أن أبو هاني المصري قُتل إثر ضربة لطائرة دون طيار السبت الماضي.

وقال متحدث بوزارة الدفاع الأمريكية، إريك باهون، إن المصري كان "إرهابياً في القاعدة له صلات بقادة التنظيم، من بينهم أيمن الظاهري وأسامة بن لادن."

ومثل الظواهري، قائد القاعدة الحالي، المصري كان مواطناً مصرياً تفيد التقارير بأنه حارب مع القاعدة في أيام التنظيم الأولى. ووفقاً لبيان البنتاغون، كان المصري يشرف على تأسيس وإدارة العديد من معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ووصفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنه أحد مؤسسي تنظيم "الجهاد الإسلامي المصري،" أول جماعة سنية استخدمت التفجيرات الانتحارية في هجماتها الإرهابية.

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وحاول تنظيم "الجهاد الإسلامي المصري" تفجير السفارة الأمريكية في ألبانيا في عام 1988. وتحت قيادة الظواهري، اندمجت الجماعة مع تنظيم القاعدة في عام 2001، قبل أشهر من هجمات 11 سبتمبر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، النقيب جيف ديفيس: "هذه الهجمات تقوّد من قدرة القاعدة على التخطط لـ وتوجيه هجمات تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في شتى أنحاء العالم."

ويُذكر أن أمريكا استهدفت كبار محاربي القاعدة في سوريا عبر غارات سابقة. وقال البنتاغون إنه قتل 10 من عناصر القاعدة في غارة قرب إدلب، الجمعة الماضية.