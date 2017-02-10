دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس السوري، بشار الأسد إن مسؤولية مطالبة رؤساء الدول بالسماح بدخول اللاجئين السوريين لا تقع على عاتقه، وذلك في تعليق على حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدخول مواطنين من سبعة دول ذات غالبية سكانية مسلمة، في مقدمتها سوريا ولالاجئين القادمين منها.

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جاء ذلك في مقابلة للأسد مع موقه "ياهو" الإخباري، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية: "هذه القضية أمريكية تتعلق بسيادة الأمة الأمريكية.. لكن لكل دولة الحق بأن تضع أي أنظمة لدخولها.. يمكن أن نختلف أو نتفق حول هذا.. لكن إذا سألتني كرئيس.. كمسؤول في الدولة السورية.. فإن مسؤوليتي ليست في أن أطلب من أي رئيس أن يسمح للسوريين بأن يدخلوا بلده ويصبحوا لاجئين فيه.. مسؤوليتي هي استعادة الاستقرار كي أعيدهم إلى سورية ليجدوا ملاذا في بلدهم.. وبالتالي لن أناقش ما إذا كان هذا صحيحا أو خاطئا فهذه قضية أمريكية."

وحول تغلغل إرهابيين بين اللاجئين السوريين، قال الأسد: "بالتأكيد يمكنك أن تجد ذلك على الانترنت.. يمكنك أن ترى صور الأشخاص أنفسهم في بعض الحالات بالطبع.. صورا لأولئك الإرهابيين في سورية يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس.. ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما.. نعم هذا صحيح."