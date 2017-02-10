نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، رئيس اللجنة العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي إنه لا يستطيع وصف العملية التي قام بها الجيش الأمريكي ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بأنها عملية ناجحة.

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وأوضح ماكين في بيان قائلا: "في الوقت الذي تم تحقيق العديد من الأهداف في هذه العملية الأخيرة باليمن، إلا أنني لن أصف أي عملية تؤدي إلى فقدان حياة أمريكي بأنها ناجحة،" وذلك في إشارة إلى مقتل عنصر البحرية الأمريكية، وليام راينز أوين خلال العملية.

وفي سياق منفصل، قال ماكين حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بوريس نمتسوف قتل في ظلال الكرملين وما علينا القيام به هو أن نفهم حقيقة فلاديمير بوتين، هو قاتل وبلطجي، وقام بقتل أناس في أمر يعكس حقيقة انخراطه بنشاطات الكي جي بي (الاستخبارات الروسية)"

ويذكر السيناتور الجمهوري، ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بالكونغرس الأمريكي قال إن "بوتين عميل سابق في كي جي بي (الاستخبارات الروسية) وهو بلطجي ولم يتم انتخابه بصورة يصفها الكثيرون بأنها أسلوب مصدق عليه،" وذلك في تصريح على إمكانية تعاون ترامب مع الرئيس الروسي.