دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إن الدعم الذي تقدمه بلاده يعم الجميع ولا يخص فئة معينة أو مذهبا، وذلك على خلفية تناقل وسائل إعلام لاتهامات بأن الرياض تحاول دعم الطائفة السنية بلبنان على حساب الطائفة الشيعية.

جاء ذلك في مقابلة للسبهان مع تلفزيون الإخبارية السعودي، حيث قال: "لا تحتاج المملكة لأن تبين أو تنفي أي شيء متعلق بهذا (الاتهامات) كل إنسان عاقل باستطاعته ان يتجه لأي دولة ويبحث عن مشاريع المملكة ومساهمات المملكة ودعم المملكة وسيجد أن المملكة تدعم الجميع."

وتابع السبهان الذي شغل منصب سفير الرياض في بغداد سابقا، بالقول: "لا يقتصر دعم المملكة على جهة معينة أو فئة معينة أو مذهب معين دون آخر، وأكبر مثال على ذلك هو لبنان."