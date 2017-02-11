دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الشرطة العراقية، السبت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمام "المنطقة الخضراء" في العاصمة بغداد، وفقا لما قالته مصادر بالشرطة لـCNN.

بالفيديو: المنطقة الخضراء.. المدينة المحظورة في قلب بغداد

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان، مقتل ضابط شرطة وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.

من جانبه، حمل مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتوعد بـ"رد أقوى للثوار"، داعيا إلى "الانسحاب التكتيكي" حتى إشعار آخر.

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وقال الصدر: "بعض الجهات المجهولة استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل... فعلى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية التدخل فورا لإنقاذ المتظاهرين السلميين، ونحمل المسؤولية لرئيس الوزراء الذي يدعي مناصرته للإصلاح"، وأضاف: "سيكون ردنا نحن الثوار أقوى في المرة القادمة فدماء شهدائنا لن تذهب سدى"، وتابع: "حفاظا على دماء الأبرياء وإنقاذها من أيادي الإرهاب الحكومي أرجو الانسحاب التكتيكي إلى إشعار آخر".