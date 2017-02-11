دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير محمد بن نايف، ولي عهد المملكة العربية السعودية إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية وتاريخية، لافتا إلى أنه لن ينجح أحد يحاول أن يزرع "إسفينا" بين البلدين.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع ولي عهد السعودية مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، مايكل بومبيو، في الرياض، مساء الجمعة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "جميع الأديان السماوية تتبرأ من المعتقدات والأفعال الشيطانية للفئات الإرهابية."

وأضاف: "نحن بإذن الله في المملكة مستمرون في مواجهة الإرهاب والتطرف في كل مكان فكرياً وأمنياً، وبفضل الله ثم بالجهود التي تبذلها المملكة تم اكتشاف الكثير من المخططات الإرهابية التي أُحبطت ولله الحمد قبل وقوعها بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد دول صديقة مما أسهم في الحد من وقوع ضحايا بريئة."

وتابع بالقول: "إن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنيًا وفكريًا وماليًا وإعلاميًا وعسكريًا،" لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يتطلب التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة، وفقا لما نقلته الوكالة.