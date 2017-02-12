شاهد.. مظاهرات في بغداد والصدر يتوعد الحكومة

شاهد.. مظاهرات في بغداد والصدر يتوعد الحكومة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
العراقالشرطة العراقيةالحكومة العراقيةمقتدى الصدرمظاهرات
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شاهد بعض اللقطات لمظاهرات في بغداد ضد الحكومة العراقية، والشرطة تُطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الشرطة العراقية، السبت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمام "المنطقة الخضراء" في العاصمة بغداد، وفقا لما قالته مصادر بالشرطة لـCNN. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان السبت، مقتل ضابط شرطة وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.

العراقالشرطة العراقيةالحكومة العراقيةمقتدى الصدرمظاهرات