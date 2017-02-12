أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يقول مسؤولون أمريكيون إنهم يستخدمون الرقة لشن هجماتهم العنيفة في الشرق الأوسط والبلدان الخارجية. والسيطرة على الرقة سينهي قدرة داعش على القيام بهجماته وتوسيع "الخلافة" في الشرق الأوسط. للقيام بذلك فإن الأحزاب المتنازعة السورية ونظرائهم الدوليين يجب أن يتوقفوا عن محاولة قتل بعضهم والتوحد ضد داعش. الثوار السوريون عالقون في نزاع قوى مميت مع الحكومة السورية وحلفائها، روسيا وإيران وحركة حزب الله. العدو الأكثر فعالية ضد داعش على أرض الواقع هي القوات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، الولايات المتحدة دعمتهم بالغارات والأسلحة. لكن أحد حلفاء الأمريكيين هم الأتراك، وهم يكرهون القوات الكردية ويقصفونهم بين الحين والآخر.