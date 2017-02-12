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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، أن العالم تغير وأصبح سوقا عالمية مشتركة، مضيفا أن من يريد ان يغلق على نفسه هو الخاسر، وذلك في جزء من كلمته في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري.