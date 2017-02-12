دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت القنصلية السعودية بالقاهرة، الأحد، إرشادات إلى المواطنين السعوديين عند مغادرة الأراضي المصرية، وذلك بعد حوالي 10 أيام من واقعة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة إثر مشادة مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش.

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ونشر حساب السفارة السعودية الرسمي على موقع "تويتر"، إرشادات القنصلية للمواطنين السعوديين التي جاء فيها أنه "يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل". وأضافت: "يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية".

2. يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية. — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 12, 2017

وكانت السفارة السعودية أعلنت، في 2 فبراير الجاري، عن تلقيها اتصال على أرقام الطوارئ من إحدى المواطنات تبلغ عن سحب جواز سفرها في مطار القاهرة بعد وقوع مشادة بين 4 مواطنات وبين إحدى الشرطيات المسؤولات عن التفتيش في المطار.

وأضافت أن أحد موظفيها توجه مع محامي السفارة إلى المطار وتمكنوا من إنهاء الأمر بالصلح بين الطرفين، وهذا بعد اقناع الشرطية بعدم تحرير المحضر الذي كانت مصره عليه. وتم إيجاد رحلة تنقل الأربع مواطنات إلى المملكة".