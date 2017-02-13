دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي في الإمارات العربية المتحدة، لعبة "مونوبولي دبي"، التي تتيح لك امتلاك أبرز المعالم والوجهات السياحية والشوارع المميزة في الإمارة ضمن إطار تنافسي، في مبادرة ترويجية للغرفة تهدف إلى "الترويج للإمارة وترسيخ مكانتها العالمية وحضورها ضمن مختلف فئات المجتمع العالمي والمحلي."

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إن "المبادرة اعتمدت أسلوباً مبتكراً للترويج لدبي، فعدد الوفود التي تزور الغرفة سنوياً يتخطى 600 وفد ضمت العام الماضي فقط 1500 شخص في حين تشارك الغرفة سنوياً في أكثر من 70 فعالية خارجية كمعدل عام وبالتالي فإن الغرفة ارتأت الترويج لدبي خلال هذه الفعاليات والاستقبالات عبر لعبة مبتكرة ترسخ اسم دبي في أذهانهم وتعرفهم على أبرز المعالم الترفيهية في الإمارة وتحفزهم وعائلاتهم على زيارة دبي."

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وأكد بوعميم أن اللعبة الترفيهية التي تحوي مجسمات لبرج خليفة والمترو والجمل والصقر ومبنى غرفة دبي والدلة ستضيف المزيد من الابتكار في الترويج لدبي ومكانتها العالمية لأنها ستدخل معظم البيوت ويمارسها جميع فئات المجتمع إضافة إلى إعطائها بعدا جديدا للترويج للإمارة في مشاركات الغرفة الخارجية واستقبالات الوفود الزائرة، وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية.