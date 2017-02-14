القاهرة، مصر (CNN)— وافق البرلمان المصري، الثلاثاء على التعديل الوزاري الذي قدمه الرئيس، عبدالفتاح السيسي والذي كشف عن رحيل تسعة وزراء ودمج وزارتين، وذلك بحضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

ونقل موقع التلفزيون المصري في تقريره إعلان علي عبدالعال، رئيس البرلمان "موافقة ثلث الأعضاء على أن يخطر رئيس الجمهورية بذلك، علما بأن التصويت يكون على القائمة بالكامل وليس بالاسم."

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن التعديل ضم "تغيير وزراء: الزراعة والتموين والشؤون القانونية ومجلس النواب، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والنقل، والتربية والتعليم الفني والاستثمار التي أدمجت مع التعاون الدولي، إضافة إلى أربعة نواب لوزيري الزراعة والتخطيط."