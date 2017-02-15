دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي، الأربعاء، أن تهديدات الإدارة الأمريكية السابقة والحالية لإيران بالحرب العسكرية هدفها "صرف الانتباه عن الحرب الحقيقية أي الحرب الاقتصادية".

وقال خامنئي: "إنهم يتكلمون اليوم كما في السابق عن الخيارات العسكرية الموضوعة على الطاولة وهناك مسؤول أوروبي قال لمسؤولينا إن وقوع الحرب كان حتميا لولا حصول الاتفاق النووي، لكن هذا الكلام هو كذب محض".

وأكد أن "هؤلاء يريدون صرف انتباهنا عن الحرب الحقيقية، أي المعركة الاقتصادية، وجلب انتباهنا نحو الحرب العسكرية، لكي يغفل مسؤولو البلاد عن التركيز على التطور الاقتصادي والتصدي للحرب الثقافية، التي يشنها الغربيون ضد الشعب الإيراني"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف خامنئي أن "المحاولات المستمرة للسي أي ايه (المخابرات المركزية الأمريكية)، والموساد (المخابرات الإسرائيلية)، والمخابرات البريطانية، وصرف الدولارات النفطية لأتباع قارون لتأليب الأجواء ضد الثورة والجمهورية الإسلامية"، لن تنجح.

وتابع: "هناك مئات القنوات الفضائية والأجواء الافتراضية والمفلسين الفارين من إيران الذين يعملون على تقويض النظام الإسلامي والنيل منه وكيل الاتهامات إليه لكن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات 22 بهمن (ذكرى الثورة الإيرانية) كانت بمثابة أمطار الرحمة الإلهية التي تطهر الغبار ونهر مبارك ونقي يزيل الشوائب".