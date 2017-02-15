خامنئي: هذا هو هدف التهديدات الأمريكية بالحرب.. والدولارات النفطية لأتباع قارون لن تنجح

خامنئي: هذا هو هدف التهديدات الأمريكية بالحرب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبعلي خامنئيإيرانالاتفاق النووي الإيراني
شارك مع أصدقائك
2:19

رد فعل إدارة البيت الأبيض كانت قوية تجاه تجربة إيران لصاروخ بالستي، والتي تُعد الأولى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. إذ فرضت عقوبات جديدة على الدولة. 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي، الأربعاء، أن تهديدات الإدارة الأمريكية السابقة والحالية لإيران بالحرب العسكرية هدفها "صرف الانتباه عن الحرب الحقيقية أي الحرب الاقتصادية".

وقال خامنئي: "إنهم يتكلمون اليوم كما في السابق عن الخيارات العسكرية الموضوعة على الطاولة وهناك مسؤول أوروبي قال لمسؤولينا إن وقوع الحرب كان حتميا لولا حصول الاتفاق النووي، لكن هذا الكلام هو كذب محض".

وأكد أن "هؤلاء يريدون صرف انتباهنا عن الحرب الحقيقية، أي المعركة الاقتصادية، وجلب انتباهنا نحو الحرب العسكرية، لكي يغفل مسؤولو البلاد عن التركيز على التطور الاقتصادي والتصدي للحرب الثقافية، التي يشنها الغربيون ضد الشعب الإيراني"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف خامنئي أن "المحاولات المستمرة للسي أي ايه (المخابرات المركزية الأمريكية)، والموساد (المخابرات الإسرائيلية)، والمخابرات البريطانية، وصرف الدولارات النفطية لأتباع قارون لتأليب الأجواء ضد الثورة والجمهورية الإسلامية"، لن تنجح.

وتابع: "هناك مئات القنوات الفضائية والأجواء الافتراضية والمفلسين الفارين من إيران الذين يعملون على تقويض النظام الإسلامي والنيل منه وكيل الاتهامات إليه لكن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات 22 بهمن (ذكرى الثورة الإيرانية) كانت بمثابة أمطار الرحمة الإلهية التي تطهر الغبار ونهر مبارك ونقي يزيل الشوائب".

أمريكادونالد ترامبعلي خامنئيإيرانالاتفاق النووي الإيرانيالاقتصاد الإيرانيالجيش الإيرانيالعقوبات على إيرانالحكومة الإيرانية
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"","branding_ad":"MiddleEast_Branding","friendly_name":"خامنئي: هذا هو هدف التهديدات الأمريكية بالحرب.. والدولارات النفطية لأتباع قارون لن تنجح","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/02/15","rs_flag":"prod","section":["middle_east",""],"template_type":"adbp:content",}