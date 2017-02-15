دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الثلاثاء، رفضه لسلاح جماعة "حزب الله"، مشدداً على أن القضية لا تزال محور خلاف داخل الحكم اللبناني، بعد يومين من دفاع الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن الحزب معتبراً أن سلاح حزب الله "يكمل" الجيش اللبناني، وذلك خلال مقابلة له مع قناة مصرية.

وقال الحريري في مهرجان أقيم في وسط بيروت في الذكرى الثانية عشرة لاغتيال والده، رفيق الحريري: "المهم أن يفهم الجميع: نعم، هناك خلاف في البلد، وخلاف حاد، حول سلاح حزب الله وتورطه في سوريا، وليس هناك توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار. ولكن ما يحمي البلد هو أن هناك اجماعا حول الجيش والقوى الشرعية والدولة، وفقط الدولة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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وكان عون قد قال في مقابلة مع قناة CBC المصرية، الأحد، إن سلاح "حزب الله" ضروري "طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل، وطالما أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهتها،" مضيفاً أن سلاح الحزب "لا يتناقض مع مشروع الدولة،" ودافع عن مشاركة الحزب في القتال بسوريا إلى جانب النظام السوري مضيفا أنه لا يمانع بزيارة دمشق وطهران التي نفى أن تكون لمشاريعها أي خطر على المسيحيين.