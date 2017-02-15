دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الأربعاء، وفاة السفير الإماراتي لدى أفغانستان، جمعة الكعبي، متأثراً بإصابته في التفجير "الإرهابي" الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وكان الكعبي قد أُصيب في التفجير الذي استهدف مجلس حاكم قندهار خلال زيارته المدينة لتدشين دار للأيتام، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة خمسة من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة، ونُقل الكعبي بعد الحادث بأيام من أفغانستان إلى أبوظبي، لتلقي العلاج حيث تُوفي، الأربعاء.

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