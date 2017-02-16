بغداد، العراق (CNN)-- قالت مصادر أمنية عراقية، لـCNN، الخميس، إن 45 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 56 آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة في جنوب غرب بغداد.

وأوضحت المصادر أن التفجير وقع في حي البياع، الذي تقطنه أغلبية شيعية. وأضافت المصادر أن التفجير استهدف سوقا مزدحمة للسيارات.

وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا أمس مقتل 15 شخصا وإصابة 50 في هجوم انتحاري بشاحنة صغيرة مفخخة في مدينة الصدر. واستهدف التفجير شارعا مزدحما بتجار السيارات المستعملة.