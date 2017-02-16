شاهد.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة
شاهد.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء.
وذلك خلال زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية بدأها الأحد، شملت البحرين والسعودية وستقوده أيضاً إلى قطر.
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