دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء.

وذلك خلال زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية بدأها الأحد، شملت البحرين والسعودية وستقوده أيضاً إلى قطر.

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