أصغر وزيرة بالعالم لـCNN: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة
أصغر وزيرة بالعالم: نموذج الإمارات قد يتكرر
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
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مقابلة إحدى كبيرات مذيعات CNN، بيكي آندرسون، مع وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب، شما المزروعي.
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