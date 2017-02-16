أصغر وزيرة بالعالم لـCNN: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة

أصغر وزيرة بالعالم: نموذج الإمارات قد يتكرر

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةالشباب
2:32

مقابلة إحدى كبيرات مذيعات CNN، بيكي آندرسون، مع وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب، شما المزروعي.

الإمارات العربية المتحدةالشباب