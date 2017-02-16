أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى استئناف الاتصالات بين وكالات الاستخبارات الروسية والأمريكية للتعاون في محاربة الإرهاب، محذرا من أن "جيوش الإرهابيين" تشارك في القتال في عدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، بدعم من بعض الدول، دون أن يسمي هذه الدول.

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وخلال اجتماع لهيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قال بوتين: "مصلحتنا المشتركة تتطلب إعادة الحوار مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وأضاف: "في مجال محاربة الإرهاب، كل الحكومات ذات العلاقة والمجموعات الدولية يجب أن تعمل معا".

وأكد بوتين أنه "خلال العام الماضي، لم يصبح الوضع في العالم أكثر استقرارا، بل ازدادت حدة التحديات والتهديدات القائمة، كما ازدادت المنافسة العسكرية — السياسية والاقتصادية بين مراكز النفوذ العالمية والإقليمية وبعض الدول".

وقال: "انظروا إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستمر نزاعات دموية بمشاركة نشيطة من الجماعات الإرهابية الدولية، وهي في الواقع جيوش إرهابية تتلقى دعما مخفيا وحتى ظاهريا من بعض الدول". وأضاف أن الأجهزة الأمنية الروسية أحبطت العام الماضي 45 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 16 عملية إرهابية.