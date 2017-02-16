دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، لـCNN بالعربية، الخميس، إن التحالف يحقق في ادعاء الحوثيين بمقتل مدنيين إثر غارة للتحالف، الأربعاء، في أرحب قرب صنعاء.

وقال عسيري: "نحن على علم بالتقارير الإعلامية التي يدعي فيها الحوثيون مقتل مدنيين إثر غارة خلال الليل قرب صنعاء"، وأضاف المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة لدعم نظام الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا أنه "كان هناك قتال بين القوات المسلحة اليمنية والانقلابيين في هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة"، وتابع: "نحن نحقق في التقارير وسنقدم المزيد من المعلومات عندما تتوفر".

وكانت مصادر طبية وعسكرية حوثية قالت، لـCNN، إن 9 نساء و3 أطفال لقوا مصرعهم إثر غارة للتحالف على تجمع لعزاء امرأة في أرحب، وأضافت المصادرة أن القصف أسفر أيضا عن سقوط عشرات المصابين.