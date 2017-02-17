دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الجمعة، أن المزايدة على الأزهر في موضوع "الطلاق الشفوي" هي "تجاوز للحد وتجاوز للحق"، وذلك بعد الجدل الذي شهدته مصر مؤخرا إثر دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفوي.

وقال الطيب، في برنامج "حديث شيخ الأزهر" الأسبوعي، إن "المزايدة على الأزهر تجاوز للحد وتجاوز للحق وكنا نتمنى أن يتحدث كل فيما يعلم ويعرف وأن يترك للأزهر الشريف أن يقول ما هو متخصص فيه". وأضاف: ""كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات".

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أكدت، في بيان، أن الطلاق شفوياً "استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي"، بعد موجة من الجدل أثارتها هذه القضية في مصر.

وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون" أي حظر الطلاق شفوياً، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخراً. وتوجه السيسي إلى الطيب الذي حضر الاحتفال قائلاً: "ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام".