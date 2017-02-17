"بابا شيلني".. صرخة طفل سوري مبتور الساقين إثر القصف

"بابا شيلني".. صرخة طفل سوري فقد ساقيه في قصف

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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يظهر الفيديو العواقب الوخيمة لما يبدو كغارة جوية على إدلب، سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسط سحب كثيفة من الدخان المتصاعد، يستلقي صبي صغير على الأرض ويصرخ: "بابا، شيلني (احملني)، بابا!"، غير قادر على الوقوف، وساقيه قد تفجرتا عند الركبة.

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