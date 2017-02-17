أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسط سحب كثيفة من الدخان المتصاعد، يستلقي صبي صغير على الأرض ويصرخ: "بابا، شيلني (احملني)، بابا!"، غير قادر على الوقوف، وساقيه قد تفجرتا عند الركبة.