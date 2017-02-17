أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسط سحب كثيفة من الدخان المتصاعد، يستلقي صبي صغير على الأرض ويصرخ: "بابا، شيلني (احملني)، بابا!"، غير قادر على الوقوف، وساقيه قد تفجرتا عند الركبة.
"بابا شيلني".. صرخة طفل سوري مبتور الساقين إثر القصف
"بابا شيلني".. صرخة طفل سوري فقد ساقيه في قصف
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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يظهر الفيديو العواقب الوخيمة لما يبدو كغارة جوية على إدلب، سوريا
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