دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إنه وبعد مضي 14 عاما على سقوط نظام صدام حسين لم يتحقق أي منجز أمني أو تنموي في العراق على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لعلاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: " بعد 14 عاما على سقوط النظام لم يتحقق اي منجز تنموي أو أمني، فاين الاصلاح اذن؟ نطالب الحكومة بتكثيف الجهد الاستخباري لحماية المدنيين وفتح تحقيق في حادثي تفجير البياع والحبيبية وعرض نتائجهما.. الرحمة لشهداء العراق الذين عجزت الحكومة عن حمايتهم."

ويذكر أن علاوي انتقد في تدوينة سابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفاع نسب البطالة الكبير في العراق ووصلوها إلى ما بين 30 و40 في المائة رابطا إياها بـ"بتفشي الجريمة وانتشار مظاهر العنف المجتمعي وما شابه من السياسات غير المسؤولة من تهميش الشرائح الفاعلة مثل الشباب."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.