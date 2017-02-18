وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وأمريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص تعاون البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي ووجهات النظر حولها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأضافت "وام" أنه تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية ودور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتصدي لمصادر التهديدات التي تقوض السلام في المنطقة.
محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأمريكي في أول زيارة للشرق الأوسط
محمد بن زايد يستقبل ماتيس بأول زيارة للمنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي وصل إلى أبوظبي في أول زيارة له في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وأمريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص تعاون البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي ووجهات النظر حولها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.