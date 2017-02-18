وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وأمريكا وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص تعاون البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرأي ووجهات النظر حولها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضافت "وام" أنه تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية ودور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتصدي لمصادر التهديدات التي تقوض السلام في المنطقة.