ميونخ، ألمانيا (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن إيران تؤمن بانتماء الشيعة لها فقط، لافتا إلى أن طهران عازمة وتسعى لتغيير النظام القائم في الشرق الأوسط، وذلك في كلمة أدلى بها في اجتماع ميونخ الأمني، الأحد.

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وأضاف الجبير وفقا لما نقلته وزارة الخارجية السعودية: "إيران هي الدولة الأكبر الداعمة للإرهاب في العالم وهي تؤمن بأن الشيعة ينتمون اليها فقط.. إيران عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط.. النظام الايراني لا يحترم القانون الدولي ويهاجم المقرات الدبلوماسية والسفارات."

وتابع الجبير قائلا: "الابن الاكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران.. وإيران تقدم الصواريخ الباليستية للحوثيين كي يقصفوا بها الاراضي السعودية.. إيران جزء من المشكلة وليس الحل في اليمن،" لافتا بالقول: "استجبنا لنداء الرئيس الشرعي لليمن من أجل إنقاذ البلاد من تمرد الحوثيين."

وأردف بالقول: "إيران والمليشيات التي تدعمها تزعزع الأمن في العديد من الدول.. إيران هي الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لاعتداء من داعش او أي منظمة ارهابية أخرى بالمنطقة.. إيران تتكلم ولا تفعل شيئا وما نريده هو أفعال وليس أقوال إن كانت إيران تريد فعلا إيجاد حل للأزمات."

وحول نظرة المملكة للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قال الجبير: "متفائل بإدارة ترامب وعزمها ايجاد حل لأزمات المنطقة نتشارك مع ترامب وجهات النظر بشأن ضرورة تدمير داعش وخطورة طموح إيران على المنطقة."