دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، مقطع فيديو كشف فيها تفاصيلا عما قال إنه محاولة اغتياله من قبل نظام صدام حسين.

وقال علاوي في الفيديو المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "كانوا منبهينا قبل فترة أنه هناك 12 شخصا ستتم تصفيتهم.. رأيت أمرا وقلت لا يمكن أن يكون هذا حلم فضربت الشبح بقدمي ولم أحس إلا بنار دخلت ركبتي، وبعدها أحسست بأني لا أقدر على النهوض على ركبتي اليسرى.."

وتابع قائلا: "المهم، زوجتي الله يرحمها على طول فتحت الضوء ورأيت أن عظام قدمي كلها في الخارج والدم ينفر.."