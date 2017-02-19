بغداد، العراق (CNN)—أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، انطلاق مرحلة جديدة من العمليات التي أطلق عليها اسم "قادمون يا نينوى" وذلك لطرد ما تبقى من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" من مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية والتي سيطر عليها التنظيم في العام 2014.

وقال العبادي في إعلانه الذي بثته قناة العراقية الرسمية: "نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة كما حررنا المناطق الأخرى، ونعلن لقواتنا البطلة الانطلاق بكل قوة لتحرير ما تبقى من هذه المدينة.."

ويشار إلى أن السلطات العراقية استبقت إعلان العبادي بإلقاء الملايين من المنشورات التي تدعو سكان غرب الموصل للتعاون من القوات العراقية "كما فعل إخوانكم يسار المدينة" ومقدمين نصائح لكيفية التعامل مع الهجمات والابتعاد عن المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو التنظيم.