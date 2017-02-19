اسطنبول، تركيا (CNN)— بدأت المرحلة الثانية لعملية إخراج داعش من الموصل ومن المحتمل أنها ستكون أكثر خطورة على الغالب، إذ أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الساعة السابعة صباح الأحد بتوقيت بغداد عن بدء هذه العلمية، وطلب من القوات العراقية إطلاق العملية ضد داعش. لكنها ستكون معركة صعبة، نظراً إلى وجود ما بين 650 ألفاً إلى 800 ألف مدني في الجزء الغربي من المدينة وهم يعيشون فعلاً في أوضاع صعبة.
العراق يبدأ عملية استعادة غرب الموصل من داعش.. متى ستنتهي؟
العبادي يعلن بدء عملية استعادة غرب الموصل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الساعة السابعة صباح الأحد بتوقيت بغداد عن بدء علمية استعادة غرب الموصل.
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