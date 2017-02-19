وقال غريغ نورتون المتحدث باسم المجمع إن عبدالرحمن، المصري المولد، كان في السجن الفيدرالي منذ عام 1993 حتى عام 2007، وأضاف أنه جرى نقله إلى المجمع الإصلاحي في بوتنر في 22 فبراير عام 2007.