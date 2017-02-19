شاهد.. السجن الذي قضى فيه عمر عبدالرحمن آخر 10 سنوات في حياته

مقر احتجاز عمر عبدالرحمن في آخر 10 سنوات

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
مصرأمريكاوكالة الاستخبارات الأمريكيةمكافحة الإرهاب
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لقطات تظهر المجمع الإصلاحي الفيدرالي في بوتنر بولاية نورث كارولينا الأمريكية، الذي شهد وفاة الشيخ عمر عبدالرحمن، حيث كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتورط في هجمات نيويورك عام 1993.

وقال غريغ نورتون المتحدث باسم المجمع إن عبدالرحمن، المصري المولد، كان في السجن الفيدرالي منذ عام 1993 حتى عام 2007، وأضاف أنه جرى نقله إلى المجمع الإصلاحي في بوتنر في 22 فبراير عام 2007.

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