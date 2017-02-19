دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، عن تفاؤله بمستقبل المنطقة والإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تتشارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهات النظر تجاه خطورة طموح إيران على دول المنطقة وضرورة القضاء على تنظيم "داعش".

ورأى الجبير، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أن إيران تعد "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، و"تؤمن بأنها راعية للشيعة في جميع الدول بغض النظر عن جنسياتهم وحقوق الدول السيادية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال: "الإيرانيون يتدخلون في شؤون بلدان كثيرة ولا يحترمون القانون الدولي ويقومون بمهاجمة السفارات ويزرعون الخلايا الإرهابية في دول عدة". وأضاف أن "الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران". وتابع متسائلا عن السبب بأن إيران "لم تتعرض لاعتداء من داعش أو أي منظمة إرهابية أخرى في المنطقة".

ورأى الجبير أن "إيران عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط، وتقوم بدور مدمر في المنطقة، فهي جزء من المشكلة وليس الحل في اليمن وسوريا". وقال: "ما نسعى إليه هو الأفعال وليس الأقوال، هم يرسلون السلاح والصواريخ الباليستية للحوثيين بما يشكل تحديًا للقوانين والقرارات الدولية، ولا بد من وجود ضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها، وعليهم أن يدركوا أن ما يقومون به ليس مقبولا".