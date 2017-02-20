الرباط (CNN)— تبدأ المغامرة المغربية، بشرى بيبانو، تسلّق جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم بطول يبلغ 8850 مترا، إذ تحاول أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بأن تكون أوّل سيدة من شمال أفريقيا تصل إلى هذا الإنجاز إن استطاعت تحقيقه، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء المحلية.

وستعمل بشرى على البدء في مغامرتها الجديدة شهر أبريل/نيسان المقبل، في إطار رحلة تمتد إلى شهرين، وبعدها ستعمل على تسلق قمة جبل فينسوف ماسيف، أعلى قمة بالقطب الجنوبي (4892 متر)، حتى تكمل تسلق أشهر قمم العالم.

وسبق للمغامرة ذاتها أن بدأت بتسلق قمة جبل توبقال، أعلى قمة بشمال إفريقيا (4167 متر)، ثم تسلّقت قمة كليمنجارو، أعلى قمة بإفريقيا (5859 متر)، وقمة مون بلون، أعلى قمة بأوروبا الغربية (4880 متر)، وقمة جبل إلبروس، أعلى قمة بشمال القوقاز (5642 متر).

كما تسلقت بشرى بيبانو، قمة أكونكاكوا، أعلى قمة بأمريكا الجنوبية (6962 متر)، وقمة جبل ماكينلي، أعلى قمة بأمريكا الشمالية (6194 متر)، وقمة جبل بونتشاك جايا، أعلى قمة بأستراليا-غينيا الجديدة (4884 متر).

وعلى الصعيد العربي، سبق للفلسطينية سوزان الهوبي أن تسلّقت جبل إيفرست عام 2011، كما تسلقت السعودية رها محرق الجبل ذاته عام 2013.

وتبلغ بشرى بيبانو 47 سنة، وتعمل مهندسة في وزارة النقل والتجهيز ببلادها ، وقد أسست جمعية ديلتا إفاسيون" لأجل تشجيع السياحة البيئية كوسيلة للتنمية، كما حازت على وسام من الملك محمد السادس نظير مغامراتها غير المعهودة.