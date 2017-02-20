دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت قوات البحرية الإماراتية، الأحد، صفقة مع شركة "Raytheon"، لشراء صواريخ من طراز "RAM Block 2". ولكن ما هي مميزات هذا النوع من الصواريخ؟
تقول شركة "Raytheon" إن هذه الصواريخ تعد من أفضل أسلحة الدفاع الذاتي في السفن. ومن بعض مواصفاتها:
- أسرع من الصوت
- خفيفة الوزن
- تتمتع بسرعة رد الفعل
- قادرة على التوجيه الذاتي
- مصممة لحماية السفن ضد الصواريخ المضادة للسفن وطائرات الهليكوبتر والطائرات
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