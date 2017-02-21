أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ألغت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، لقاءً مع مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، الثلاثاء، بعد رفضها ارتداء الحجاب.

وقال متحدث باسم الشيخ دريان، لشبكة CNN، إنه تم إبلاغ لوبان بضرورة ارتداء الحجاب قبل الاجتماع. وأضاف، خلدون قواص، المستشار الإعلامي لدار الفتوى: "أنا شخصياً استقبلتها وأردت أن أسلمها الحجاب الأبيض الذي كان في يدي، وهي رفضت أن تأخذه. حاولت إقناعها بارتدائه، إلا أنها رفضت وقالت إنها لن ترتديه وخرجت دون حضور اللقاء المتفق عليها مسبقاً. دار الفتوى تأسف لمثل هذا السلوك غير الملائم في مثل هذه الاجتماعات."

وبعد وقت قصير من الحادث، نشرت فلوريان فيليبوت، نائب رئيس لوبان في حزب "الجبهة الوطنية" تغريدة جاء فيها: "في لبنان، ترفض مارين ارتداء الحجاب. رسالة جميلة للحرية والتحرر أرسلتها إلى النساء في فرنسا والعالم!"