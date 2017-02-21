1:18

يتألف طواف عُمان بالدراجات من ست مراحل، وهو أحد أجزاء جولة اتحاد سائقي الدراجات الهوائية العالمي حول قارة آسيا، لتحضير السائقين للجولات الكُبرى، حيث شارك فيه أشهر سائقي الدراجات حول العالم منهم كريس فروم، وفينسينزو نيبالي الذين فازا مسبقا بطواف عُمان.