لماذا تهافتت قنوات من 180 دولة لتصوير شاطئ عُمان الأسبوع الماضي؟

لماذا تهافتت قنوات من 180 دولة لتصوير عُمان؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
جوائزدراجاترياضةسباقاتسلطنة عُمان
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يتألف طواف عُمان بالدراجات من ست مراحل، وهو أحد أجزاء جولة اتحاد سائقي الدراجات الهوائية العالمي حول قارة آسيا، لتحضير السائقين للجولات الكُبرى، حيث شارك فيه أشهر سائقي الدراجات حول العالم منهم كريس فروم، وفينسينزو نيبالي الذين فازا مسبقا بطواف عُمان.

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